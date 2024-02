Sei Nazioni, l’Italia vuole evitare il “cucchiaio” 

ROMA. Con la sfida fra le due grandi deluse dell'ultimo Mondiale, ma anche favorite di questa edizione, Francia e Irlanda, che si gioca a Marsiglia in quanto gli impianti di Parigi quest'anno sono riservati all'Olimpiade, comincia oggi il Sei Nazioni 2024. In ballo c'è anche l'Italia del nuovo ct Gonzalo Quesada. Pronosticarla anche questa volta all'ultimo posto è facile, specie se non sarà riuscita a riprendersi dal punto di vista mentale dagli effetti delle due disastrose sconfitte contro Nuova Zelanda (-79) e Francia (-53) ai Mondiali, così la possibilità di un altro cucchiaio di legno quasi non viene quotata: Snai dà a 1,36 l'ultimo posto degli azzurri, mentre la vittoria dell'Inghilterra nel match d'esordio contro l'Italia, domani a Roma, paga solo 1,12, offerta più bassa tra le partite del primo turno. Almeno, non mancherà la solita cornice entusiasta di pubblico (60mila biglietti venduti). Quesada è prudente: «Non possiamo dire che tutto sarà perfetto e che i nostri automatismi saranno ottimi. La nostra preparazione è stata buona, e ci siamo presi il rischio di andare più lontano di quanto pianificato per il nostro sistema d'attacco, visto che i miei hanno assimilato velocemente certi concetti». Ha scelto un XV giovane, con una coppia di fratelli in mediana, Paolo e Alessandro Garbisi, e un'altra, con Lorenzo e Niccolò Cannone, pronta a dar filo da torcere ai più esperti inglesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA