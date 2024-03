Sei Nazioni, l’Italia vuole chiudere in bellezza 

Senza Ange Capuozzo (l’estremo ha un dito fratturato) ma con tanta voglia di confermare le belle prestazioni contro Inghilterra (sconfitta di misura), Francia (pareggio con palo a tempo scaduto) e soprattutto Scozia (vittoria all’Olimpico), l’Italrugby di Gonzalo Quesada è partita per Cardiff, dove alle 15.15 affronterà oggi il Galles nell’ultimo turno del Sei Nazioni. A Fiumicino gli azzurri sono stati riconosciuti da alcuni tifosi con i quali si sono fermati per alcuni selfie, segno di quanto la popolarità sia in crescita. «La chiave nel match contro il Galles sarà chiudere il loro attacco, difendere bene e soprattutto mantenere una disciplina fortissima. Poi dovremo metterli sotto pressione con le mani e con un po' di gioco al piede, ma sarà decisiva la disciplina in difesa», ha chiarito il ct. «Anche se il Galles non ha ancora ottenuto vittorie quest'anno, il loro livello è molto interessante», ha aggiunto. Sarà l’ultima gara per la leggenda gallese George North che, come tutti i Dragoni, vorrà battere l’Italia con il massimo scarto (5-0) ed evitare l’onta del Cucchiaio di legno.

Il programma di oggi (5° turno) . Ore 15.15: Galles-Italia (Sky Sport Arena); 17.45: Irlanda- Scozia; 21: Francia-Inghilterra.

Classifica : Irlanda 16 punti, Inghilterra 12, Scozia e Francia 11, Italia 7, Galles 3.

