Sei Nazioni, l’Italia si arrende all’Irlanda: 5ª 

Italia 17

Irlanda 22

Italia : Allan (35' st Marin); Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi, Page-Relo (5' st Varney); L. Cannone (29' pt Vincent (28' st Nicotera), Zuliani, Negri (29' pt Lamaro); Ruzza, Lamb (18' pt N.Cannone); Ferrari (15' st Zilocchi), Lucchesi, Fischetti (15' st Spagnolo). Ct: Quesada

Irlanda : Keenan; Hansen, Ringrose, Henshaw (15' st Aki), Lowe; Crowley (24' st Prendergast), Gibson-Park (26' st Murray); Doris, Van der Flier (11' st O'Mahony), Conan; Beirne, Ryan (6' st J. McCarthy); Bealham (6' st Furlong), Sheehan (30' st McCarthy), Porter (24' st Boyle). Ct Easterby

Arbitro : Pearce (Inghilterra)

Marcatori : nel pt 11' Ioane (meta), Allan tr, 23' Keenan (meta), Crowley tr, 32' Allan (cp), 39' Sheehan (meta), nel st 6' Sheehan (meta), 17' Sheehan (meta), 22' st Varney (meta), Allan tr.

Roma . Il cuore non è bastato all’Italia, battuta di misura (22-17) all’Olimpico dall’Irlanda nell’ultimo incontro del Sei Nazioni. La differenza l’ha fatta la meta nata da una colossale ingenuità di capitan Lamaro (che gli è costata anche il “giallo” in chiusura di primo tempo). Il successo non serve all’Irlanda per vincere il Sei Nazioni, ma il punto bonus aiuta l’Italia a staccare il Galles (14-61 con l’Inghilterra) e lasciare ai Dragoni il poco ambito cucchiaio di legno.

