Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link 

Il Tyrrhenian Link entra nella fase cruciale. Tanto che la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza per interdire alla navigazione, alla pesca e non solo il tratto di costa davanti a Terra Mala, nel litorale Quartu, dove è stato posato il primo tubo per la Sicilia e presto si predisporrà per la sistemazione del secondo.

L’ordinanza

«Dal 16 settembre 2025 al 30 marzo 2026, la zona di mare antistante la località Terra Mala sarà interessata da lavori di sorveglianza del cavo sottomarino posato e non interrato per il progetto "Tyrrhenian Link"». Le attività saranno svolte dalla società Poliservizi Srl per conto di Terna Rete Italia Prysmian. Sei le navi impegnate nella sorveglianza: M/P Regina, M/P Regina Seconda, M/P Nicola Arena, M/P Marcantonio IV, M/P Jijel e M/B Riuccio Primo. Sempre dall’ordinanza della Capitaneria si scoprono altri dettagli: «Durante il periodo di lavoro, saranno vietate le seguenti attività: navigazione, ancoraggio e sosta di qualunque unità. Immersioni subacquee. Attività di pesca. Altre attività connesse all'uso del mare non autorizzate». Le unità in transito dovranno moderare la velocità e mantenere una distanza di almeno duecento metri dalle unità navali impegnate nei lavori. La società esecutrice dei lavori dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni in materia di sicurezza e tutela per la pubblica incolumità. I contravventori all'ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni derivanti dall'inosservanza e saranno puniti ai sensi della legge. Quindi, l’area attorno al cantiere e lo specchio d’acqua davanti a Terra Mala sono del tutto interdetti per permettere il completamento delle opere di collegamento. L’ordinanza riguarda in particolar modo la sorveglianza del cavo, la cui posa è stata terminata la settimana scorsa.

I cittadini

A Terra Mala i cittadini sono preoccupati. E il silenzio dei comitati è in parte da attribuire a una situazione di stallo che si estende anche ad altro. Oltre a sentirsi accerchiati, ora hanno il timore che le loro abitazioni possano perdere valore con grande velocità: «Chissà quanto saranno svalutati i condomini dopo questo intervento», dice Giovanni Cossu, ingegnere vicino ai comitati. «Il mio suggerimento, da tecnico, è quello di richiedere l’immediata revisione del valore delle abitazioni vicino al cantiere. È inutile raccontare favole: il valore non è più lo stesso, a mio avviso oggi è inferiore del trenta per cento dal giorno in cui sono iniziati gli sbancamenti». C’è il problema dei vincoli attuali e futuri sulla spiaggia: «Sulla carta, fino al 30 marzo 2026, quel tratto di costa non si potrà utilizzare. Poi ci sarà da ripristinare il litorale e sarà necessario almeno un anno». Non basta: «Poco oltre la zona dell’approdo del cavo c’è una pineta delle figlie di San Vincenzo. Sono stati eliminati trenta alberi di 40 anni. Buonsenso vorrebbe che venissero reimpiantati alberi uguali. La pineta fu realizzata per abbellire la casa delle Vincenziane, che hanno concesso il diritto di attraversamento».

Le conseguenze

Fin qui i lavori in senso stretto, che prevedono anche l’attivazione di una cabina: «Produrrà emissioni sonore attraverso un ronzio che, nei progetti presentati all’atto dell’ufficializzazione dell’opera, era stato quantificato nei limiti di legge. Sarà così davvero?», conclude Cossu: «Insomma, attendiamo le valutazioni sull’opera nel suo complesso. Bisogna mettere i puntini sulle i a tutti i livelli».

Lo scenario

Già ora Terra Mala appare come un luogo di guerra. Transenne, gru e materiali da cantiere invadono l’area fino a quella che un tempo era una spiaggia e che ora è un tratto di costa a totale servizio di chi sta realizzando il Tyrrhenian Link. «Un’altra servitù per la Sardegna», dice un anziano all’uscita della frazione, verso la Provinciale, «ma soprattutto per noi».

