Sei missili: Cagliari colpita e affondata 

Una simulazione al computer, con dozzine di droni e missili su Cagliari, una disfatta per la nostra contraerea. Con tanto di esplosioni letali nella Città del sole – già medaglia d’oro per i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale – sfigurata dall’esplosione di almeno sei missili balistici. È il risultato della fase virtuale dell’esercitazione “Joint Stars”, due settimane fa. C’è chi crede che i giochi di guerra al pc servano per accelerare gli armamenti, chi ricorda il legame di Putin con l’Isola ai tempi di Berlusconi e chi si domanda: perché la simulazione su Cagliari e non su una capitale europea?

