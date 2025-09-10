«Sei milioni per recuperare l’ex mattatoio» 

Il futuro dell’ex mattatoio comunale di via Rockefeller resta un’incognita. Non si sa ancora quale sarà la sua destinazione d’uso ma una cosa è chiara: la Giunta Sanna è intenzionata a investire cifre ingenti per riportare in vita l’edificio.

Il progetto di recupero prevede un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro tra bonifica, messa in sicurezza e ripristino delle strutture. Regione permettendo, occorre chiarire. Gli ultimi aggiornamenti, a due anni esatti dal terribile incendio che aveva messo a rischio la comunità rom da anni alloggiata all’interno di quel vecchio rudere, sono arrivati dall’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, in risposta ad un’interpellanza presentata dai consiglieri di centrosinistra guidati da Maria Speranza Perra (Pd). Nel documento la minoranza evidenziava lo stato di degrado dell’area, con strutture pericolanti e rifiuti abbandonati, e chiedeva alla Giunta di spiegare quali azioni fossero state intraprese.

«Non solo bonifica»

«L’intervento di bonifica e riqualificazione dell'area è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche, con un investimento di cinque milioni di euro. Si tratta di problematiche che richiedono interventi straordinari e non attuabili direttamente con le risorse dell’Ente», ha spiegato l’esponente della Giunta dopo aver ripercorso le storia recente della struttura, a partire dal 28 settembre 2023, quando il rudere venne sgomberato in seguito ad un violento rogo. Nell’area erano scattati i sigilli.

Gravi criticità

«Solo il 13 settembre 2024 il Comune ha ottenuto il dissequestro, avviando la fase di pianificazione operativa - ha proseguito l’assessora Zedda - Nel frattempo, erano già state adottate misure urgenti per limitare rischi e accessi non autorizzati, murando gli ingressi e mantenendo pulite le aree esterne». Nessuna demolizione in programma nonostante «le gravi criticità ambientali e strutturali, rifiuti bruciati, materiali potenzialmente contaminanti e strutture pericolanti», così come emerso da valutazioni tecniche.

Il futuro

Secondo le schede progettuali, aggiunge Maria Bonaria Zedda, con l’eventuale finanziamento «saranno ripristinate tutte le opere murarie all’interno dell’area». Per farne cosa, è ancora da decidere.

In attesa che la Regione si pronunci sulla richiesta dei cinque milioni di euro, «per garantire nell’immediato sicurezza e monitoraggio, abbiamo avviato le necessarie interlocuzioni con gli uffici regionali e richiesto un primo finanziamento di un milione di euro all’assessorato della Difesa dell’ambiente», conclude l’assessora, già consapevole che potrebbero non essere sufficienti.

