Sei milioni per la Tossilo 

Il riavvio degli impianti entro febbraio, oppure la dichiarazione di fallimento della Tossilo spa. Sul futuro dell’azienda, incaricata a gestire il nuovo termovalorizzatore e la piattaforma dei rifiuti, i giudici del tribunale di Oristano decideranno il 24 gennaio. La liquidazione giudiziale, chiesta da un’impresa fornitrice di servizi, potrebbe portare al fallimento della società, che in questi anni ha accumulato debiti stratosferici. La situazione è molto delicata, anche se il fallimento potrebbe essere scongiurato grazie all’intervento della Regione che ha stanziato 6 milioni di euro per superare le difficoltà gestionali e pagare gli stipendi agli operai. Il tribunale ha accolto le giustificazioni e il piano di ammortamento dei debiti degli avvocati incaricati dall’azienda.

I finanziamenti

Il termovalorizzatore non verrà avviato entro il mese, come era stato prospettato. La data dipenderà dalla sentenza del 24 gennaio. «Adesso i soldi ci sono - dice il sindaco di Borore, Tore Ghisu - un milione è stato erogato ai Comuni di Borore e Macomer per pagare gli stipendi agli operai che erano in carico ai Comuni, mentre un milione è stato concesso al Consorzio industriale. Altri 4 milioni sono stati messi a disposizione per affrontare le difficoltà gestionali. Le procedure sono complesse e avviare gli impianti in questi mesi appare impresa ardua. Il nuovo consiglio di amministrazione della Tossilo col presidente Mario Zacchino (commissario liquidatore del Consorzio industriale) ha presentato il piano di risanamento che dovrà essere esaminato anche dai giudici». C’è grande attesa, soprattutto da parte degli operai, che hanno dovuto subire le conseguenze più gravi di questa intricata situazione.

L’attesa

Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, spera in una svolta positiva: «Auspichiamo che prima della sentenza si trovi una soluzione capace di superare la situazione. In ogni caso il costo del risanamento della Tossilo non deve ricadere sulla comunità. Vigileremo affinché tutto vada per il verso giusto». Ora si va avanti per il completamento della fase autorizzativa, necessario per l’avvio del termovalorizzatore, costato alla Regione circa 50 milioni di euro.

