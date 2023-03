Sei milioni per la strada in rovina 

La Regione stanzierà 6 milioni di euro per la realizzazione della Cossatzu-Tascusì, tutt’ora chiusa al traffico perché impraticabile, e al centro di numerose richieste di intervento da parte delle istituzioni locali e dei cittadini perché consente di raggiungere più facilmente Aritzo dalla Fonni-Desulo. La conferma è arrivata dall’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, al termine dell’incontro che si è tenuto mercoledì a Cagliari.

La cronistoria

«A dicembre in seguito a un incontro con il commissario straordinario della Provincia di Nuoro, che ha quantificato le risorse necessarie per completare l’opera, abbiamo iniziato a lavorare per trovare le risorse necessarie. I fondi sono stati individuati attraverso una rimodulazione che ha consentito di trovare le coperture». È necessario un intervento radicale perché, ha aggiunto Saiu, «le operazioni eseguite finora presentano comunque un degrado tale da rendere necessario ripartire da capo. La Provincia ha risolto il contratto con l’azienda appaltatrice, approvato il progetto di messa in sicurezza del cantiere e ha dato disponibilità a individuare il soggetto attuatore. Ora, con le risorse a disposizione, sarà fondamentale procedere nei tempi più rapidi a tutti i passaggi necessari con l’obiettivo di arrivare al più presto al riappalto dell’opera. Una volta approvata la delibera in Giunta, incontrerò i sindaci e le comunità del territorio per definire insieme i prossimi passaggi».

Il commissario straordinario provinciale, Costantino Tidu, 71 anni, già sollecitato in passato dal sindaco di Belvì, Maurizio Cadau, e dal deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, ha già appaltato opere per la messa in sicurezza con 3000 euro di fondi.

Le reazioni