Sei milioni per la pesca fermi da 2 anni 

A distanza di due anni dall’approvazione permane una situazione di stallo per il Piano strategico del Flag Nord Sardegna, strumento di programmazione diretto a promuovere la pesca e l’acquacoltura secondo modelli in grado di superare le gravi criticità che minano le fondamenta di un settore già fragile. Sei milioni di euro fermi al palo, per un’area di intervento che si estende dai comuni costieri del Sassarese fino alla provincia Olbia-Tempio. Tre milioni derivano dall’approvazione del programma strategico, nel 2023, a seguito della firma della convenzione tra Regione e Flag che dava l’avvio ufficiale al Piano di intervento 2021-2027. Ulteriori 3 milioni di euro arrivano dal bilancio regionale. «Fortunatamente il Consiglio regionale, nel luglio scorso, ha approvato all'unanimità una legge che solleva il Flag dalla presentazione di garanzie fideiussorie», osserva Benedetto Sechi, presidente Flag Nord Sardegna. «Si sono comunque persi due anni e considerando che la programmazione comunitaria avrà termine nel 2027, chiediamo adesso che le somme vengano erogate quanto prima in misura sufficiente a recuperare il tempo perduto». Le risorse serviranno ad attuare le strategie sul monitoraggio dello stock ittico, la mitigazione del rischio ambientale e cogestione del sistema di pesca nei parchi e nelle aree protette. «La nostra preoccupazione è che la Sardegna debba restituire le risorse per la parte stanziata dalla UE e dallo Stato. Abbiamo inviato diverse lettere di sollecitazione alla presidente Todde e solo venerdì la giunta regionale ha emanato le norme attuative».

