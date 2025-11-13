Sei milioni per la medicina territoriale  

Arrivano 6 milioni di euro per le aziende sanitarie, per la realizzazione di progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale per il 2025.

La Giunta ha approvato la ripartizione, le risorse stanziate con la legge di assestamento di bilancio regionale 2025-27, saranno suddivise in base a criteri che tengono conto della popolazione residente (20%), del numero delle sedi carenti di assistenza primaria (40%) e della spesa storica per progetti aziendali (40%). Alla Asl 1 di Sassari va 1.263.556,83 euro, alla Asl 2 della Gallura 823.157,30 euro, a quella di Nuoro 721.369,27 euro e a quella dell'Ogliastra 97.150,62 euro. Alla Asl di Oristano 1.257.732,70 euro, alla Asl 6 del Medio Campidano 429.586,06 euro e infine a quella del Sulcis 262.204,50 euro e a quella di Cagliari 1.145.242,72 euro. «Con questo intervento», dice l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, «la Regione continua a investire concretamente nel rafforzamento dell'assistenza sanitaria di prossimità. Inoltre, come previsto dall’accordo integrativo regionale per la medicina generale siglato lo scorso settembre, le risorse serviranno anche a preparare il terreno per l'erogazione delle nuove indennità ai medici che sceglieranno di operare nei territori temporaneamente disagiati. Tuttavia, per l'annualità 2025, l'intero importo è destinato ai progetti aziendali, in attesa della definizione dei criteri attuativi dell'indennità».

