Sei milioni per la fibra, estate di cantieri 

Grazie alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e all’accordo per l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, sarà possibile ridurre al massimo gli scavi, senza contare che, dove fosse necessario, verranno in soccorso tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale.

La settimana prossima partiranno gli scavi e la posa dei cavi su tutto il territorio del centro abitato in modo che le case, le aziende e i negozi abbiano davanti l’ingresso la possibilità di allacciarsi. Il costo per ogni singola abitazione sarà comunque a carico del progetto e quindi realizzata gratuitamente da Infratel Italia, la società in house del ministero dello Sviluppo economico che opera in interventi di infrastrutturazione per il superamento del digital divide e l’abilitazione alla diffusione di servizi di connettività avanzati. Sei mesi di lavori che inevitabilmente comporteranno una serie di disagi lungo le strade cittadine.

A Sanluri arriva internet super veloce per servizi innovativi ai cittadini e alle imprese. Un progetto di sei milioni di euro, fondi del Pnrr destinati a realizzare una rete a banda ultralarga in fibra ottica che garantirà una velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo. Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «Si tratta di una moderna infrastruttura in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e a una sempre maggiore efficienza e fruizione dei servizi urbani e contenuti video in alta definizione».

A Sanluri arriva internet super veloce per servizi innovativi ai cittadini e alle imprese. Un progetto di sei milioni di euro, fondi del Pnrr destinati a realizzare una rete a banda ultralarga in fibra ottica che garantirà una velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo. Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «Si tratta di una moderna infrastruttura in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e a una sempre maggiore efficienza e fruizione dei servizi urbani e contenuti video in alta definizione».

I lavori

La settimana prossima partiranno gli scavi e la posa dei cavi su tutto il territorio del centro abitato in modo che le case, le aziende e i negozi abbiano davanti l’ingresso la possibilità di allacciarsi. Il costo per ogni singola abitazione sarà comunque a carico del progetto e quindi realizzata gratuitamente da Infratel Italia, la società in house del ministero dello Sviluppo economico che opera in interventi di infrastrutturazione per il superamento del digital divide e l’abilitazione alla diffusione di servizi di connettività avanzati. Sei mesi di lavori che inevitabilmente comporteranno una serie di disagi lungo le strade cittadine.

Grazie alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e all’accordo per l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, sarà possibile ridurre al massimo gli scavi, senza contare che, dove fosse necessario, verranno in soccorso tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale.

I tempi

L’obiettivo è ultimare l’opera a novembre, ridurre l’area transennata a una striscia di asfalto al confine col marciapiede, lasciando libera la carreggiata in modo da non ostacolare la circolazione dei mezzi.

«Nei mesi che occorreranno per realizzare l’infrastruttura del ‘Piano Italia a 1 Giga’ – dice il sindaco Urpi – chiedo un po’ di pazienza ai cittadini in cambio di un grande risultato che per la nostra città equivale a un elemento di apertura al futuro, per le famiglie e per le stesse imprese. Il potenziamento della connessione internet rappresenta, infatti, una condizione fondamentale per la crescita dal punto di vista economico e occupazionale in una realtà come la nostra».

Ultimati gli interventi, l’attivazione del servizio è prevista per la fine dell’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata