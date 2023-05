Sei milioni di italiani oggi e domani alle urne 

Alle 16 di ieri si sono insediati i seggi elettorali in vista di questa mattina per le elezioni comunali che riguardano i cittadini di quasi 600 centri (altre date per la Regioni a stgatuto speciale: in Sardegna e Sicilia si vota il 28 e 29, in Trentino e Valle d'Aosta il 21) per un totale di 6,3 milioni di elettori che sceglieranno il loro sindaco.

I capoluoghi di provincia chiamati alle urne sono 13: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio (Trentino e Valle d'Aosta il 4 giugno, Sicilia e Sardegna l'11 e 12 giugno). Sette dei capoluoghi sono governati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra, mentre Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta.

Alleanze alla prova, dunque, con l'incognita astensionismo, in continua crescita nelle ultime consultazioni. Alle amministrative del giugno 2022 ha votato infatti il 54% degli aventi diritto, il 5,4% degli elettori in meno è andato ai seggi rispetto alla precedente tornata. Pd e M5S sono alleati in 4 capoluoghi (Latina, Pisa, Brindisi e Teramo); Azione e Italia Viva in 6 (Brescia, Vicenza, Ancona, Pisa, Treviso, Brindisi); la maggioranza di governo si spacca solo a Massa dove Fdi esprime un suo candidato diverso da quello di Lega, Forza Italia e liste civiche. L'unico partito presente ovunque con una lista è il Pd. Urne aperte dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo la verifica dell'affluenza, inizierà lo spoglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA