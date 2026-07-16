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Provincia.
17 luglio 2026 alle 00:30

Sei milioni di euro per strade più sicure 

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Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro per rendere più sicure le strade provinciali. Il sì alla variazione al bilancio di previsione, approvata dal Consiglio provinciale, consente interventi molto attesi soprattutto sulla viabilità del Marghine, della Barbagia e del Mandrolisai.

Previsti lavori lungo la provinciale 17 Sarule-Ottana-Bolotana-Campeda, la 21 verso Sedilo, la 33 Borore-confine con la provincia di Sassari, la 43 Macomer-Santu Lussurgiu, la 44 Cantoniera Bara-confine con la provincia di Sassari, la Noragugume-Sedilo e la circonvallazione di Sindia. E poi: provinciale 69 Correboi-Caravai, la strada 389-Orani, la 8 bis Cossatzu-Sos Tragos, la 4 Austis-confine con la provincia di Oristano, la 61 Atzara-confine con la provincia di Oristano e la 75 Ortueri-confine con la provincia di Oristano. La variazione di bilancio comprende inoltre un finanziamento del Pnrr per la digitalizzazione della Provincia. «Investiamo oltre sei milioni di euro per la sicurezza della rete viaria, un risultato che nasce anche da un costante lavoro di ascolto con i sindaci e i tecnici della Provincia, che ci ha consentito di individuare le priorità», dicono il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, e il delegato alla Viabilità, Franco Solinas.

Intanto, la Provincia ha affidato lavori urgenti per il ripristino delle buche stradali per 300 mila euro sulle Orani-innesto 131, Sarule–Bolotana, Borore-confine con la provincia di Sassari e altre nel Marghine per garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

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