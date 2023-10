Sei milioni di euro per le piccole imprese  

Sei milioni di euro per agevolazioni a micro, piccole e medie imprese del Sulcis Iglesiente che vogliono ampliare, ammodernare o diversificare l’attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente e per l’enoturismo: è il bando territoriale “Piano Sulcis”, promosso dal Centro regionale di Programmazione con l’assistenza tecnica del Gal.

Dalle 15 del 23 ottobre, sul sito della Regione, attraverso il sistema Sipes, le micro, piccole e medie aziende del Sulcis potranno presentare richiesta per ottenere le agevolazioni previste. Un bando territoriale regionale che si rivolge alle attività imprenditoriale, nel settore turistico e affini, nei 23 Comuni dell’ex provincia di Carbonia iglesias: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Santadi, san Giovanni Suergiu,Sant’Antioco, Tratalias,Villamasargia, Villaperuccio.

Nei giorni scorsi il Gal ha organizzato diversi incontri informativi nei centri del Sulcis Iglesiente per illustrare le finalità del bando e spiegare quali soggetti possono partecipare al bando di sostegno alle imprese del territorio. Inoltre è attivo lo sportello informazioni negli uffici del Gal Sulcis Iglesiente di Masainas; si riceve per appuntamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA