Sei milioni di euro per le opere pubbliche 

Poco più di 6 milioni di euro per le opere pubbliche di Selargius nel corso del 2023. L’elenco annuale, all’interno del piano triennale dei lavori programmati sino al 2025, è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi. In cima alla lista, proposta dall’assessorato ai Lavori pubblici, c’è il progetto da 4 milioni - finanziati dalla Regione - per mettere in sicurezza lo svincolo di Is Pontis Paris, e migliorare il traffico in ingresso e in uscita per Selargius: lavori che il Comune conta di appaltare entro la fine dell’anno.

C’è anche l’intervento da un milione per riqualificare il campo sportivo Generale Porcu, insieme al mezzo milione per rifare via Primo Maggio, 290mila per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra di via delle Begonie, e i 350mila per i lavori nella scuola di via Leonardo Da Vinci. Slittano invece al prossimo anno il recupero della cappella del cimitero, la riqualificazione energetica del palazzo comunale e il restauro della facciata di Casa Putzu che da su via Roma.

«Un piano concreto, che ci consentirà nel giro di tre anni di dare risposta a diverse esigenze del territorio», commenta il sindaco Gigi Concu. «L’obiettivo principale è realizzare tutti gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr, la ristrutturazione e il completamento del campo di via Della Resistenza, una serie di manutenzioni straordinarie in diversi istituiti scolastici e la realizzazione di un centro di aggregazione polifunzionale a Su Planu, con aree verdi e parcheggi. Sino all’intervento sullo svincolo di Is Pontis Paris». (f. l.)

