Sei milioni di euro per illuminare la città 

Firmata la convenzione che rivoluzionerà la gestione dell’illuminazione pubblica in città. Consentirà di eliminare quelle criticità che da mesi imperversano su diversi quartieri che molto spesso rimangono totalmente al buio. Il Comune d’Iglesias aderisce alla convenzione “Consip servizio luce” e con il partner “Edison Next” investe in un servizio della durata di 9 anni per un quadro complessivo dei costi che si aggira intorno alla cifra di 6 milioni e 600 mila euro.

Il piano

Il progetto, approvato all’unanimità prima dalla commissione competente, è passato al vaglio dell’ultimo Consiglio comunale con una votazione che espresso il totale consenso e consentirà di rivedere ed efficientare l’intero servizio elettrico, intervenendo su quasi 6 mila punti luce e 77 cabine elettriche: «Inoltre si parla di rivoluzione perché ogni singolo palo della luce sarà dotato di una specifica targa di riconoscimento con codice numerico, che permetterà all’utente di segnalare nell’immediato un’eventuale criticità. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Sarà infatti disponibile un call center dedicato al cittadino, attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, che consentirà alla ditta preposta alle manutenzioni d’intervenire praticamente nell’immediato».

Le criticità

Negli ultimi tempi la città e le sue frazioni sono state oggetto di varie problematiche concernenti proprio la funzionalità dell’illuminazione pubblica; da Serra Perdosa a Campo Romano, da Col di Lana alla zona “Rosa del Marganai”, sono state numerose le segnalazioni dei cittadini riguardo i frequenti guasti sui punti luce ed il conseguente disagio legato a questi. Matteo Medda, abitante nei pressi di piazza Buozzi e componente del comitato “Ex Casermette”, è uno degli utenti che nei passati mesi ha inoltrato, tramite i canali ufficiali del Comune, le segnalazioni sull’avaria dell’illuminazione pubblica: «Gli abitanti di via Maddalena sono al buio da 5 anni, così come una parte di piazza Buozzi che diventa così un ricettacolo di rifiuti. - commenta - la stessa via Fra Nicola da Gesturi e soprattutto la piazza antistante la chiesa di Valverde, da oltre un anno sono soggette a dei malfunzionamenti che rendono le zone d’ombra decisamente pericolose, in virtù anche dell’intensità del traffico veicolare che mette a repentaglio l’incolumità delle persone».

Nella mattina di ieri s’è svolta al Centro direzionale la presentazione del progetto che, come spiega il direttore dell’Area centro di Edison Next, prevede la sostituzione delle lampade, delle linee elettriche e dei quadri: «Questo permetterà di ridurre notevolmente i consumi e le emissioni di CO2. - rivela Antonio Romano - Inoltre i cittadini potranno vivere le strade e le piazze della comunità in modo decisamente più sicuro grazie al notevole miglioramento della visibilità».

