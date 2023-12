Sei mesi senza pediatra, famiglie in rivolta 

La cronica mancanza del pediatra sta creando casi di vera e propria esasperazione, con cittadini indignati per un’emergenza che sembra non avere fine.

La denuncia

«Mio figlio, di 9 mesi, sta male con febbre a 40. Non c'è pediatra, la mia dottoressa nemmeno e indovinate? Il sostituto non risponde dopo quattro chiamate e due messaggi. Che dobbiamo fare per avere un servizio decente? Svegliatevi per piacere e cercate una soluzione almeno per i bambini». È questa l’ultima denuncia di una mamma che arriva dopo quella di tanti altri genitori.

«Solo parole»

Il sindaco Donato Cau che ben conosce il disagio e le difficoltà in cui vivono le famiglie, questa volta non usa davvero mezze parole per definire la situazione.

«L’assistenza sanitaria qui è latitante - afferma Cau - le proteste e le continue lamentele nei confronti della Asl 5 sembra non facciano effetto. Ci assicurano che stanno lavorando per risolvere il problema ma ancora i risultati non arrivano e i cittadini sono giustamente arrabbiati. Domani mattina mi metterò in contatto per l’ennesima volta con il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi, per esprimere preoccupazione e sconcerto. Qui manca l’assistenza sanitaria di base, non è possibile andare avanti in questo modo, ci sentiamo abbandonati».

L’interrogazione

Di questo grave problema si era parlato recentemente anche in Consiglio comunale con lo stesso primo cittadino che aveva risposto ad una lettera inoltrata dai gruppi di minoranza. Gianni Pia, Ettore Melis, Loredana Spanu e Mauro Ghiani chiedevano l’urgente riassegnazione del pediatra di libera scelta. «Dai primi giorni di luglio – scrivevano - i bambini residenti nel paese e nei comuni limitrofi sono esclusi dall'assistenza sanitaria di base, a seguito della presa in servizio presso altra sede della pediatra, già in servizio al poliambulatorio di Mogoro dal 15 luglio 2021».

I consiglieri chiedevano di sapere «se erano state attivate dalla Asl 5 le procedure mediante avvisi pubblici o manifestazioni d'interesse per l'affidamento dell'incarico provvisorio o a tempo. La situazione è molto grave – denunciavano dall’opposizione - alla luce dell'ulteriore posto vacante, lasciato libero dal medico di base che operava per diversi comuni della Marmilla».

RIPRODUZIONE RISERVATA