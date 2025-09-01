VaiOnline
Ilbono.
02 settembre 2025 alle 00:27

Sei mesi fa il delitto Mameli: «Vogliamo giustizia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sei mesi. Tanto è passato dall’omicidio di Marco Mameli e il nome del killer è ancora avvolto nel mistero. L’inchiesta è in corso, ma sul registro degli indagati gli inquirenti non avrebbero ancora appuntato nessun nome. I familiari non si arrendono e portano avanti una campagna mediatica per invocare giustizia: vogliono sapere chi ha ucciso quel ragazzo di 22 anni, pieno di vita e sempre sorridente. «Noi non ci fermiamo», recita un manoscritto vergato con pennarello nero su un foglio a quadretti che ha pubblicato Barbara Campus, la zia di Marco, sui social e condiviso più volte. «Continuiamo a chiedere giustizia. Vogliamo nomi e cognomi dell’assassino e dei complici. Non può essere che a oggi non si sappia ancora nulla, non esiste che questi “esseri” siano ancora liberi e noi imprigionati per sempre nel nostro dolore. Vogliamo la verità».

La Procura di Lanusei ha delegato le indagini alla polizia, intervenuta subito dopo il fatto avvenuto durante la sfilata di Carnevale a Bari Sardo quando il giovane è stato ucciso con tre coltellate. «Marco non ha scelto di morire. A Marco è stata tolta la vita. Non abbiamo potuto proteggerlo, ma dateci la possibilità di farlo almeno riposare in pace». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 