Sei mesi fa il delitto Mameli: «Vogliamo giustizia» 

Sei mesi. Tanto è passato dall’omicidio di Marco Mameli e il nome del killer è ancora avvolto nel mistero. L’inchiesta è in corso, ma sul registro degli indagati gli inquirenti non avrebbero ancora appuntato nessun nome. I familiari non si arrendono e portano avanti una campagna mediatica per invocare giustizia: vogliono sapere chi ha ucciso quel ragazzo di 22 anni, pieno di vita e sempre sorridente. «Noi non ci fermiamo», recita un manoscritto vergato con pennarello nero su un foglio a quadretti che ha pubblicato Barbara Campus, la zia di Marco, sui social e condiviso più volte. «Continuiamo a chiedere giustizia. Vogliamo nomi e cognomi dell’assassino e dei complici. Non può essere che a oggi non si sappia ancora nulla, non esiste che questi “esseri” siano ancora liberi e noi imprigionati per sempre nel nostro dolore. Vogliamo la verità».

La Procura di Lanusei ha delegato le indagini alla polizia, intervenuta subito dopo il fatto avvenuto durante la sfilata di Carnevale a Bari Sardo quando il giovane è stato ucciso con tre coltellate. «Marco non ha scelto di morire. A Marco è stata tolta la vita. Non abbiamo potuto proteggerlo, ma dateci la possibilità di farlo almeno riposare in pace». (ro. se.)

