Sei mesi dopo la Sartiglia c’è ancora il cartello di divieto 

Serviva per evitare che le auto venissero parcheggiate in via San Francesco durante il fine settimana della Sartiglia: il cartello di divieto di sosta temporaneo utile per creare una zona interdetta alle auto intorno al centro storico, nei pressi dell’ufficio postale e del tribunale, dopo oltre 6 mesi è ancora lì.L’ordinanza 64 del Comune prevedeva la rimozione delle auto in sosta nei parcheggi dal 18 al 22 febbraio, fino a cessate esigenze. Difficile leggere la scritta per un automobilista in cerca di parcheggio, più semplice notare il simbolo della rimozione e tirare dritto, decidendo quindi di non sostare in una zona già a corto di parcheggi a causa della riduzione degli stalli bianchi delimitati dalle transenne, presenti da novembre 2022. ( el. s. )

