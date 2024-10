Sei mesi di permesso di soggiorno alle vittime del caporalato 

ROMA. Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto flussi per «semplificare il più possibile, abbattere i tempi e al tempo stesso di dare delle regole certe aggirabili con maggiore difficoltà», ha spiegato ai giornalisti il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Click day differenziati a seconda dei settori, permessi di soggiorno alle vittime di caporalato, diecimila posti aggiuntivi nel 2025 per badanti, stretta sulle ong che usano aeromobili per pattugliare i mari, identificazione dei migranti senza documenti attraverso la visione dei loro telefoni cellulari. Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento varato ieri. Rispetto alle indiscrezioni della vigilia, si amplia da 30 a 60 giorni il «tempo cuscinetto» per i lavoratori stagionali che finiscono il loro contratto: non scatterà l’espulsione, avranno due mesi per trovare una nuova occupazione. Un elemento che non piaceva alla Lega ma è passato al vaglio del Consiglio dei ministri. Sul caporalato «c’è un intervento in collegamento con tutto quello che è stato già fatto contro questi reati - ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone - Introduciamo uno speciale permesso di soggiorno della durata iniziale di sei mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e prorogabile ulteriormente» per le vittime degli sfruttatori. Per la Cgil il decreto «conferma il carattere restrittivo e punitivo delle politiche dell’immigrazione del governo, dal decreto Cutro fino ad oggi». La Uil chiede più coraggio per le vittime del caporalato: «Bisogna dare a queste persone una possibilità di scelta», e consentire ai lavoratori che stanno in Italia di essere regolarizzati.

