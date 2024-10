Sei mesi di musica e aggregazione 

Sono passati sei mesi dalla nascita di “N2 Lab”, lo spazio con sala prove e sala di registrazione dedicato ai giovani. Ora è già tempo di primi bilanci per un centro multimediale che in pochi mesi è riuscito a ottenere il favore degli addetti ai lavori e di tanti appassionati della città e del territorio.

Il centro rappresenta in un'importante scommessa per l’amministrazione comunale e nasce come evoluzione delle iniziative portate avanti in questi anni in sinergia con l'associazione Enne2, per la riqualificazione degli spazi adiacenti la palestra di via Toti, trasformati in un polo di aggregazione fortemente identitario, che ospita iniziative culturali, musica e manifestazioni sportive, con un'attenzione particolare per l'inclusione sociale e per i più giovani.

«Stiamo parlando della prima sala di registrazione in città - mette in evidenza il sindaco Mauro Usai - un luogo dedicato alla musica e alla cultura, pensato per i più giovani ma adatto a tutte le età, al servizio della comunità e di tutte quelle persone che desiderano coltivare la propria passione musicale e produrre i propri lavori con costi sostenibili, senza dover per questo lasciare il nostro territorio».

Nei primi mesi dopo l'inaugurazione, il centro multimediale ha ospitato la registrazione del programma “Sala Prove”, in onda tv su Videolina ed in radio sulle frequenze di Radiolina, un'importante vetrina che ha visto la partecipazione di ospiti prestigiosi, dai Tazenda ad artisti particolarmente apprezzati sulla scena musicale ska e reggae come Skamistade e Train to Roots, fino alla musica folk popolare sarda di Mario Solinas.

Le attività a pieno regime sono iniziate a luglio e i numeri di questi primi mesi di attività sono notevolmente positivi, con 30 tesserati di età compresa tra i 16 e i 60 anni, con cantanti, dj, chitarristi e rapper.

Il centro multimediale lavora praticamente tutti i giorni, con una media di 4 ingressi a settimana e con un'affluenza in crescita in queste prime settimane d'autunno. «Il centro - spiega Fabio Leoni, in arte Ruido, direttore artistico di N2 Lab Multimedia Center - vuole rappresentare un incubatore di talenti e per questo motivo abbiamo in programma numerose iniziative, come la collaborazione con un'importante etichetta discografica e la realizzazione di un open day nel prossimo mese di novembre».

