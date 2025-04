sei medaglie per il muravera 

Il Muravera ancora protagonista nei campionati giovanili di tennistavolo in corso a Terni. Dopo il titolo di venerdì nel doppio Under 17 con Francesca Seu e Sofia Minurri, tra ieri e sabato sono arrivati altri due ori e tre bronzi. Minurri è campionessa italiana Under 17 del singolare: in finale ha battuto Candela Sanchi. È mancata la sfida in famiglia con Seu (bronzo), battuta in semifinale dalla stessa Sanchi. Terza anche Federica Interlandi nel singolare Under 15. Ieri altro trionfo nel torneo a squadre, ancora Francesca Seu e Sofia Minurri, vittoriose senza perdere un set, compresa la finale vinta sul Vallecamonica. Muravera di bronzo nell’Under 15 a squadre con Interlandi e la tredicenne Anna Dessì. ( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA