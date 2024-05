Sei medaglie e un titolo per i giovani sardi a olbia 

Olbia. In certi casi la vittoria non è la cosa più importante ma di sicuro non dispiace. Ai campionati italiani A2 per Esordienti B, ospitati al GeoPalace dal centro Sportivo Olbia Judo, riempiono gli occhi i quasi 500 giovani atleti che si sono confrontati sul tatami, in rappresentanza di 256 società di ogni parte d’Italia e il numeroso pubblico che li ha applauditi. Ma, per la Sardegna (che con l’assessorato al Turismo della Regione ha sostenuto l’appuntamento), contano anche il titolo italiano e gli altri cinque podi conquistati dagli atleti che rappresentano il futuro di questa disciplina olimpica.

Le medaglie sarde

Categoria kg 42: oro Daniele Solinas (CS Guido Sieni). Kg +81 : argento Cristian Loi (Judo Terralba). Kg 50 : bronzo Francesco Prasciolu (Hobby Sport). Kg 60 : bronzo Davide Luigi Pintus (Guido Sieni). Kg 66 : bronzo Francesco Spano (Kan Judo Olbia). Kg 40 : bronzo Camilla Carcangiu (Ikioi Cagliari).

