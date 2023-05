«Sei grassa»: pugni e schiaffi alla moglie 

Stando all'accusa i maltrattamenti sarebbero andati avanti dal 2017 sino al luglio 2022, quando la donna avrebbe trovato la forza di rifugiarsi a casa di un’amica. Non solo minacce e percosse, ma anche insulti di vario genere e accusa di tradimenti e frequentazioni con altri uomini. Frasi pesantissime, comprese quelle riguardanti l’aspetto fisico. «Sei grassa», le avrebbe detto, assieme ad altre espressioni dello stesso tenore. In più ci sarebbero stati i pestaggi. In svariate occasioni, sempre secondo il pm, avrebbe preso la moglie a pugni e schiaffi, proseguendo sino allo scorso anno. L’8 aprile 2022, stando all’imputazione, a seguito dell’ennesimo litigio per futili motivi, dopo gli schiaffi avrebbe anche cercato anche di colpire la donna con una testata per impedirle di uscire di casa. Riuscita a scappare, si sarebbe rifugiata a casa di amici trascorrendo lì la notte per timori di nuove aggressioni fisiche e, in seguito, trasferendosi a casa di una donna che assistiva in qualità di badante.

Il processo si è chiuso davanti al giudice Roberto Cau dove l’imputato era finito a seguito della richiesta di giudizio immediato formulata dal sostituto procuratore Gilberto Ganassi. Scelto il rito abbreviato, l’imputato è stato difeso dall’avvocato Giuseppe Sideri, mentre la moglie si è costituita in giudizio con la legale Alessandra Suergiu ed è stato nominato anche un legale a tutela dei figli minori della coppia, l’avvocato Gino Emanuele Melis, anch’essi per la Procura maltrattati dall’imputato. Al 48enne era stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e, anche dopo la sentenza, è rimasto in vigore il divieto di avvicinamento alla moglie.

Avrebbe maltrattato a lungo la moglie trentasettenne, anche davanti ai figli, picchiandola e accusandola di essere sovrappeso, oltre che di tradirlo con altri uomini. Questa la ragione per la quale il giudice ha condannato un cagliaritano di 48 anni a due anni e otto mesi al termine del processo con rito abbreviato.

La sentenza

Giudizio immediato

La condanna

Il 28 luglio 2022 ci sarebbe stata l’ultima aggressione, sempre con calci e pugni, che avrebbe causato la distorsione di un dito e abrasioni cutanee. Dopo la denuncia, il pubblico ministero Ganassi ha contestato anche l’aggravante di aver commesso i presunti maltrattamenti in uno stato di abituale ubriachezza. Terminato il processo con il rito abbreviato, il 48enne è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I bambini, che avrebbero assistito ai maltrattamenti nei confronti della mamma, al momento della querela avrebbero avuto 6 e 4 anni. Il giudice ha annunciato che le motivazioni della sentenza verranno depositate entro novanta giorni, poi l’avvocato difensore potrà presentare ricorso in appello.

Per l’eventuale risarcimento dei danni, in assenza di provvisionale, dovrà esserci un giudizio separato in sede civile.

