Sei gol e niente di deciso 

Selargius 3

Castiadas 3

Selargius (4-4-2) : Pilotto, Bandinu, Bratzu (29’ st Porta), Lepore, Capelli, Salis, Cannas, Mainas (8’ st Sanfilippo), Reginato (29’ st Mattana), Casciello (1’ st Brai), Felleca (23’ st Virdis). In panchina Pau, Spina, Porcu, Murtas. Allenatore Giordano.

Castiadas (4-4-2) : Kirby, Taricco, Marci, Szafran (19’ st Fadda), Grimbaum, Bonfigli (29’ st Lu- ciano), Diomedi (11’ st Cadoni), N. Ridolfi (7’ st Altobelli), Porru, Vac- ca (43’ st Murgia), Miccoli. In pan- china Pensa, Altobelli, Setzu, J. Ridolfi, Murru. Allenatore Fenza.

Arbitro : H. Masu Ruela di Olbia

Reti : 5’ pt (rig) Vacca, 17’ pt e 10’ st Cannas, 45’ pt Grimbaum, 24’ st Lepore, 37’ st Altobelli.

Pioggia di gol (3-3) nell’incontro tra Selargius e Castiadas, valido per la seconda giornata del triangolare di Coppa Italia dove partecipa anche il Sant’Elena. Per determinare la squadra che accederà agli ottavi sarà decisivo l’ultimo atto tra Sant’Elena e Selargius, terza giornata in programma domenica prossima. Il Castiadas ha due punti, Selargius e Sant’Elena uno. Dopo appena 5’ Vacca trasforma un rigore portando in vantaggio gli ospiti. Al 17’ il pari di Cannas con una punizione da circa 25 metri. Allo scadere di tempo, i biancoverdi si riportano avanti con Grimbaum che sfrutta un’errata uscita di Pilotto. Nella ripresa, al 10’ il pari ancora di Cannas che soffia palla a Kirby ed insacca. Al 24’ l’ottimo Cannas recupera palla in mezzo al campo e serve Lepore che con un pallonetto dalla trequarti beffa Kirby. Al 37’ Altobelli con una staffilata dal limite fissa il risultato sul 3-3.

