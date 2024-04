Sei gol e altalena di emozioni: pari tra Ghilarza e Villasimius 

Ghilarza 3

Villasimius 3

Ghilarza (3-5-2) : D’Abrosca (48’ st Miscali), Laconi, Chergia (27’ st Corrias) , Dessolis, Delizios, Glino, A.Corda, Pinna (35’ st Trogu), Orro (33’ st Oppo), Vinci (14’ st Melis), Caddeo. In panchina Matzuzi, Vorticoso, Atzei. Allenatore Demartis.

Villasimius (4-3-1-2) : Gonzales, Mastino, Zedda, Magnin, Msncusi, Riino (31’ st Savage), Koudadio (27’ st Argiolas), Melis, Miranda (34’ st G. Marci), A. Marci, Kassama 48’ st Taricco). In panchina Arrus, Loi, Mauro, Centeno, Camba. Allenatore Manunza.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 12’ pt Koudadio, 24’ pt Orro, 31’ pt Pinna, 41’ pt Dessolis; 24’ st Kassama, 34’ st Argiolas.

Ghilarza. Sei gol e gara piacevole al Walter Frau con il Ghilarza che chiude il campionato al sesto posto mentre il Villasimius giocherà i playoff.

I giallorossi salutano il proprio pubblico fra gli applausi al termine di una stagione di prestigio dove è sempre stata nelle zone alte della classifica. In un calcio regionale ricco di rose formate da tantissimi giocatori stranieri, chiude con l’orgoglio di aver allestito un organico composto tutto da giocatori sardi e tantissimi dell'Oristanese. Passano per primi gli ospiti con Koudadio al 12’ del primo tempo, ma i padroni di casa prima pareggiano con Orro al 24’ e poi di slancio vanno ancora in rete con Pinna al 31’ e Dessolis al 41'. Nella ripresa la rimonta ospite con le marcature di Kassama al 24’ e Argiolas al 24’.

