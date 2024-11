Sei giorni fa il crollo fatale a Senorbì 

Martedì scorso a rimanere travolto dal crollo di un muro era stato, a Senorbì, l’allevatore ventottenne Lorenzo Salis: stava sistemando insieme al padre la casa dove, in via Umbria, pianificava di andare a vivere con la futura moglie, Gloria Pireddu, e i due figli, ancora piccoli. Il crollo di quello che i vigili del fuoco definiscono un “agglomerato cementizio” non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo e l’arrivo dell’elisoccorso: Salis era morto sul colpo. Straziante la scena che si era presentata ai primi soccorritori richiamati sul posto dal boato: mentre il padre cercava di soccorrere il figlio, la compagna, con un bimbo in braccio, chiedeva aiuto.

Vista la dinamica, inizialmente, si era pensato anche a un incidente sul lavoro e a Senorbì erano arrivati anche gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro), chiamati a verificare se in quella casa di via Umbria stesse lavorando un’impresa edile o se, com’è stato poi accertato, a eseguire gli interventi erano gli stessi proprietari dell’abitazione.

Il funerale del 28enne era stato celebrato il giorno dopo la tragedia, mercoledì: un addio straziante per un giovane che a Senorbì era molto amato. Toccanti le parole del parroco don Giancarlo Dessì durante l’omelia, che aveva ricordato anche il legame fra la vittima e la comunità di Guasila, paese di origine della madre.

