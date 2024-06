Sei giorni di sport con ex calciatori professionisti 

Si è conclusa ieri nello stadio Lìxius di Lanusei, la 6^ edizione ogliastrina del Camp Mitico Villa. Sei giornate di sport e convivialità per circa 50 giovani calciatori di Arzana, Lanusei, Ilbono, Loceri, Bari Sardo, Tortolì e Lotzorai. Il campo estivo è stato organizzato da Renato Villa, noto difensore del Bologna dal1988 al 1992. Con la formula “day camp”, i giovani hanno vissuto un’intensa esperienza seguiti da ex calciatori professionisti come Alberto Villa (figlio di Renato, ex Bologna e allenatore di serie C), Roberto Russo (ex attaccante Genoa, Bologna ed Udinese), Maurizio Rossi (preparatore portieri ex Atalanta, Pescara, Bologna, Avellino, Taranto). Gli allenamenti, nello stadio Lìxius, hanno compreso esercizi motori, coordinativi, tecnici e tattici, diversificati per fasce d’età. Oltre all’aspetto sportivo, grande attenzione è stata data alla socializzazione e alla convivialità. Ogni giorno, i partecipanti hanno pranzato insieme e si sono dedicati ad attività di gioco prima degli allenamenti pomeridiani. L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno dei dirigenti dell’Asd Gs Ilbono, del Lanusei calcio, dell’Idolo calcio di Arzana e dei volontari che hanno prestato gratuitamente il loro tempo. A tutti è stata consegnata una medaglia di partecipazione.

