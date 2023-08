Sei giorni di festa sul lungomare 

Food Music Experience, si parte con l’edizione 2023: inizia oggi a Portoscuso la sei giorni di musica e cibo che animerà le serate sul lungomare nella settimana di Ferragosto.

Street food e birre artigianali, arricchiti ogni sera da un intrattenimento musicale. Oggi l’appuntamento è con i Modena Park che canteranno i successi di Vasco Rossi, mentre domani è in programma sul palco del Lungomare il tributo a Renato Zero.

La vigilia di Ferragosto spazio all’appuntamento classico organizzato dalla Pro Loco, S’Arrusteddara, la sagra del pesce arrosto, a cui seguirà sul lungomare lo spettacolo dance Passione 90 e lo spettacolo pirotecnico. Il giorno di Ferragosto è previsto dj set residence mentre il 16 è in programma una serata di musica latino-americana. Il Food Music Experience chiude il 17 con il concerto dei Blues Fradis. La formula, ormai collaudata, proposta dal direttore artistico Christian Masia è quella di coniugare cibo e musica, con generi sempre diversi, nella location del lungomare. Per tutta la durata della Food Music Experience saranno presenti giochi gonfiabili e il circuito di minimoto per i bambini. Chiuso il sipario di questa manifestazione, Portoscuso si tufferà nella quattordicesima edizione della Fiera del Sud Ovest. (a. pa.)

