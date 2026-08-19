Sei giorni di festa al Campo scuola della Caritas  

Sei giorni senza uno smartphone ma solo giochi, tuffi in acqua e la voglia di stare insieme guardandosi negli occhi. Nella colonia Cenacolo, alla marina di Arborea, è terminato il Campo scuola del Centro educativo diffuso della Caritas diocesana di Ales-Terralba. Non solo una vacanza estiva per 40 bambini e ragazzi ma un autentico cammino sulle orme di San Francesco per riscoprire la bellezza delle relazioni. Non sono mancati i momenti di festa condivisi con il direttore don Marco Statzu e altri sacerdoti come don Stefano Mallocci e don Mattia Porcu. E ovviamente si è dato ampio spazio al racconto della vita di San Francesco d’Assisi.

L’ultima giornata ha riunito le famiglie per la messa celebrata da don Statzu. «Sono stati sei giorni intensi - dice il direttore della Caritas - Un'occasione preziosa per aiutare i giovani a maturare maggiore consapevolezza di sé e a condividere un pezzo di strada con i propri coetanei».

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