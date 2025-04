Sei giorni di eventi promossi dai fedeli 

Un calore ed una partecipazione che non si registravano da anni hanno accompagnato ogni evento e rito della Settimana Santa, a Domusnovas ed a Villamassargia. Devozione ed attaccamento alle tradizioni si respiravano intensamente a Domusnovas dove le processioni ed i riti paraliturgici curati dalla confraternita della Madonna Addolorata sono stati accompagnati da grandi presenze di folla. «Siamo molto soddisfatti, - dice la sindaca Isangela Mascia - da tempo non si registravano presenze cosi copiose per ogni evento e non si percepiva un simile clima di festa. Un esempio per tutti sono state le processioni dell’Ecce Homo, della Madonna Addolorata e del Crocifero, in programma alle 9 del Venerdì Santo e di solito non accompagnate da grandi presenze: stavolta si sono visti tantissimi partecipanti tra cui anche molti figuranti e baballottis. Bello vedere anche tante strade addobbate dai lumini nel Venerdì Santo ed in generale tante persone, tra cui molti nostri emigrati rientrati proprio per la Settimana Santa, ad affollare strade ed attività di ristorazione». Tanti meriti vanno alla Confraternita della Madonna Addolorata, nata nel 1997 proprio per curare in modo strutturale i riti della Settimana Santa e forte ora di 13 confratelli grazie alla professione di fede di un nuovo confratello durante la settimana. «Grandi presenze ma siamo soddisfatti soprattutto per aver preservato l’impianto di secolarità dei riti - osserva il Priore Alessio Mura». A Villamassargia i riti della Settimana Santa sono stati impreziositi dalle pièce teatrali scritte e messe in scena da Gianluca Medas: «Bilancio super positivo, rinnoveremo la proposta l’anno prossimo», dice la sindaca Debora Porrà.

