Sei gigantografie per mostrare le bellezze del paese 

Sei gigantografie con alcune fra le immagini più belle del territorio tra il centro abitato, le spiagge e Costa Rei. Le stanno posizionando in questi giorni gli operai incaricati dall’amministrazione comunale. «In questo modo - spiega Fabio Piras, assessore alla Viabilità e alle borgate - promuoviamo il territorio da cima a fondo. A Costa Rei, ad esempio, c’è una bellissima immagine delle Torre dei Dieci Cavalli che invita i turisti a visitare Muravera e la Marina di San Giovanni. Viceversa nel centro abitato c’è una gigantografia dello Scoglio di Peppino, uno dei simboli di Costa Rei».

Il progetto è partito alla fine del 2022 ed è stato finanziato con una parte degli introiti dell’imposta di soggiorno. Oltre un anno fa sono stati infatti posizionati numerosi cartelli con le indicazioni in bello stile per i musei, per la chiesa o per i monumenti storici. «L’obiettivo - aggiunge Matteo Plaisant, assessore al Turismo - è potenziare e migliorare la viabilità e l’informazione viaria comunale. Un paese ordinato sempre più a misura di turista».

Le gigantografie vanno così a chiudere il primo dei progetti di promozione turistica portati avanti dal Comune per quanto riguarda la cartellonistica. Mancano ancora le targhette con la descrizione delle foto: potrebbero essere aggiunte nei prossimi giorni. I cartelli compaiono in tutto il territorio comunale, comprese le borgate di Feraxi e Tuerra.

RIPRODUZIONE RISERVATA