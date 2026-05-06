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Iglesias.
07 maggio 2026 alle 00:35

Sei gattini salvati dai vigili del fuoco 

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Lieto fine per un complesso salvataggio di sei gattini rimasti intrappolati in un controsoffitto di una azienda della zona industriale di Iglesias. Il salvataggio, durato due giorni, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias.

«Lunedì siamo arrivati e sentivamo il miagolio. – spiega Enrico Cardia, titolare dell’impresa - Abbiamo capito subito che c’era qualche gatto incastrato». Per recuperare l’ultimo cucciolo è stato necessario lavorare a lungo tra tubo e pozzetto dove l’animale era precipitato. «Pensavamo che fossero 3 gattini e invece erano 6», racconta Chiara Cardia, sorella del titolare, che ha partecipato alle operazioni di recupero. Alcuni cuccioli sono stati affidati ai soccorritori per ricevere cure immediate. Sono bastate poche ore perché la storia circolasse e i mici trovassero adozione: «Diversi gattini hanno già trovato casa – rassicurano i Cardia -, mentre gli ultimi due, ancora con la madre, verranno affidati più avanti». (ma. l.)

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