“Sei fratelli”,  un’eredità La borghesia e le ipocrisie delle famiglie  

Addentrandosi fra gli attriti e le incomprensioni dei rapporti familiari, Simone Godano realizza con “Sei fratelli” la sua quinta pellicola, mosso dall’esperienza maturata nella commedia e affiancato da una nutrita schiera di acclamati interpreti.

Alla morte di Manfredi Alicante, uomo fortemente individualista, i fratelli Guido, Marco, Leo, Mattia e Gaelle riallacciano i rapporti dopo anni d’assenza. Con lo stesso padre e madri diverse, la distanza tra loro s’è fatta via via sempre più ampia, aggravata da vecchie ferite e spiacevoli prevaricazioni. Per l’eredità partiranno in Francia, dove Manfredi ha abitato nell’ultimo periodo; ma alla lettura del testamento scopriranno di Luisa, una sorella sconosciuta fino a poco prima, scelta per ricevere interamente il lascito del genitore.

Dietro lo sconcerto dei presenti, la convivenza forzata metterà allo scoperto antichi dolori, oltre alla speranza che un nuovo riavvicinamento si faccia possibile. Percorrendo sentieri già ampiamente battuti dal nostro cinema, Godano osserva tra i legami parentali le ipocrisie insite nella società borghese. A sostenerlo nel compito è l’abilità degli attori coinvolti, efficaci soprattutto negli accavallamenti verbali e nei serrati botta e risposta tipici delle situazioni di conflitto. Ciò che convince meno invece è la scrittura, troppo soggetta ai cliché e agli effetti preconfezionati che, per questo, appaiono poco credibili.

Un tentativo riuscito solo in parte di conciliare lo studio delle relazioni umane all’intrattenimento, il cui merito va soprattutto ai protagonisti nell’intervenire, ove possibile, al meglio delle loro possibilità. (g. s.)