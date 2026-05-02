Sei ecocentri contro rifiuto selvaggio 

Buona la prima, con il posizionamento del centro ambientale mobile a Sa Marinedda e a Murta Maria nei mesi estivi in cui i due quartieri si popolano per la presenza di seconde case, l'esperimento delle isole ecologiche itineranti, testato a luglio e ad agosto scorsi, diventa stabile e sfida il caos rifiuti che, nelle scorse estati, ha messo a dura prova la tenuta del sistema di igiene urbana. Ieri, sono stati attivati i primi due Cam dei quattro che entreranno a regime entro questo mese, con l'obiettivo di intensificare le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale per ridurre il fenomeno del sacchetto selvaggio. Un fenomeno che, oltre ad alimentare il degrado, sta facendo scendere la quota di raccolta differenziata che solo pochi anni fa vedeva Olbia tra le città virtuose.

Il servizio

In totale sei, gli ecocentri mobili sono dislocati da nord a sud della città: nelle vie Isaac Newton e Gian Battista Vico, e nei piazzali Fra Nicolò da San Vero Milis e Portulaca. Aperti tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, presidiati da personale dedicato, consentono il conferimento gratuito di tutti i rifiuti differenziati correttamente, eccetto quelli ingombranti, e sono accessibili senza esibire il documento d'identità, per agevolare anche i turisti stranieri. «L’apertura dei nuovi Cam rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita e nella sostenibilità della nostra città: vogliamo offrire strumenti semplici, accessibili e ben organizzati per migliorare la raccolta differenziata e ridurre l'abbandono dei rifiuti, – ha commentato il sindaco, Settimo Nizzi, sperando che «questi spazi diventino un modello di civiltà e di responsabilità condivisa».

Intanto, è in corso la consegna di nuovi mastelli per la raccolta differenziata porta a porta che, a dodici anni dall’avvio, ha necessità di essere integrata con le isole ecologiche ma sorvegliate per scongiurare l'effetto discarica a cielo aperto che, due anni fa, aveva costretto l'amministrazione comunale a eliminare quelle ad apertura automatica, utilizzabili tramite l'inserimento della tessera sanitaria che escludeva l'accessibilità ai turisti provenienti dall'estero. L'introduzione dei Cam è l'ultima delle misure adottate dal Comune dopo il potenziamento del calendario per la raccolta dei rifiuti che prevede passaggi notturni pensati, oltre che per velocizzare i ritiri, anche per preservare il decoro urbano, garantito dall'esposizione dei contenitori nelle ore meno affollate.

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