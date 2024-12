Sei dodicenni minacciate nel parco 

Momenti di paura per sei ragazzine dodicenni di Decimomannu. Dei compagni di scuola pochi anni più grandi di loro le hanno accerchiate nel parco, derise, intimorite. quando sono riuscite a scappare, hanno trovato confronto nei genitori che si sono presentati nella caserma dei carabinieri per segnalare l’atto di bullismo.

Tutto è avvenuto venerdì. Le scuole, a causa dello sciopero generale, sono rimaste chiude e i ragazzini si sono riversati al parco di Santa Greca in via Nazionale.

Peccato che quella che sarebbe dovuta essere una semplice uscita di diletto in compagnia tra amiche si sia trasformata in un giorno da dimenticare: accerchiate, derise e bloccate, le sei dodicenni hanno subìto dei veri e propri atti di bullismo da un branco formato da coetanei e ragazzini delle scuole superiori.

La paura

Dopo essere salite tutte insieme in un dondolo inaugurato poche settimane fa, alcuni ragazzi si sono avvicinati per spingerle. Al loro “no”, questi giovani, anche loro minorenni ma più grandi d’età, hanno proseguito imperterriti, trovando l’appoggio del resto del branco che ha iniziato ad accerchiare il dondolo e deridere le malcapitate. Alcune di loro sono riuscite a darsi alla fuga, una si è lanciata dal gioco facendosi male al polso e un’altra è caduta rischiando di sbattere la nuca.

Le dodicenni hanno cercato di allontanarsi dal parco, il gruppo di bulletti ha cercato di impedire loro di uscire dal cancello d’ingresso. Le ragazze hanno allertato i propri genitori riuscendo poi a divincolarsi e scappare via in preda a paura e disperazione. C'è voluto più di un'ora per riportarle alla calma e farle smettere di piangere. I genitori l’indomani mattina si sono recati in caserma dai carabinieri per presentare una segnalazione.

La storia

Proprio qualche giorno fa una comitiva decimese era andata a vedere il film “Il ragazzo con i pantaloni rosa”, manifesto perfetto dell’antibullismo e di quanto questo possa influire sulla psiche delle personalità più sensibili ed empatiche. E dopo qualche giorno il bullismo si è materializzato nel proprio paese. Vivere di persona quello che per la legge è a tutti gli effetti un reato penale da “codice rosso” non è stato facile per chi l’ha subìto e per chi ieri si è reso conto, grazie al supporto dei carabinieri, di aver sbagliato.

A scuola

I carabinieri sono andati ieri nelle scuole a parlare con i ragazzi e per spiegare ai giovani cosa sia il bullismo e quanto possa incidere sul futuro di ciascuno di loro: chi ne è vittima soffre e può arrivare a compiere gesti estremi, chi ne è artefice può finire nel carcere minorile e perdere la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici.

«Come amministrazione - commenta la sindaca Monica Cadeddu - in collaborazione con la scuola, i vigili e i carabinieri, abbiamo già in progetto per il prossimo anno di implementare altre misure di prevenzione e sensibilizzazione, attraverso la promozione di campagne contro il bullismo, educazione civica, del rispetto e della sicurezza negli spazi pubblici. La polizia locale vigila anche sul parco, di più non possiamo fare perché i vigili sono sovraccarichi di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA