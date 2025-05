«Sei disoccupato? Non posso affittarti l’appartamento» 

«Sei disoccupato? Spiacente, affitto la casa solo a chi può certificare il reddito con le ultime buste paga e il 730». Dura la vita per chi nel Sulcis il lavoro fisso non lo ha mai trovato o, caso sempre più frequente in questi ultimi anni, lo ha appena perso o si trova in cassa integrazione.

La situazione

È pur vero che la richiesta di garanzie ormai viene fatta in qualsiasi città d’Italia, ma è anche vero che in questo angolo di Sardegna la situazione occupazionale si sta facendo ogni giorno più drammatica e aumenta il numero di proprietari che, pur di non rischiare di trovarsi l’appartamento occupato da chi (spesso suo malgrado) non paga, preferisce tenerlo vuoto o accedere al mercato degli affitti brevi. «È un problema di cui tra addetti ai lavori parliamo da tempo – dice Paola Massa, titolare dell’agenzia Isola dei Fenici che opera a Sant’Antioco e Portoscuso – faccio questo lavoro da vent’anni e sono iscritta alla Federazione italiana agenti immobiliari professionali e mai come in questi ultimi anni assistiamo a un aumento delle domande degli affitti a lungo termine con risposte che rasentano lo zero». I proprietari di case e appartamenti sanno che trovare l’inquilino che non crea problemi è un terno al lotto: «E così preferiscono destinare la casa ad altri mercati o tenerla vuota – aggiunge – ricevo decine di richieste ma soddisfarle è impossibile. Credo che le amministrazioni pubbliche debbano affrontare questo problema che ormai rasenta l’emergenza». Molte agenzie hanno proprio eliminato le case in affitto dalle proposte affisse in bacheca: «Nonostante la domanda altissima è impossibile trovarne – dice Marco Tiddia che con la sua agenzia Case in Sardegna immobiliare opera a Carbonia e in vari paesi del Sulcis – o meglio, le case sfitte ci sono, ma i proprietari richiedono garanzie che da queste parti in pochi possono offrire. E così si finisce per diventare diffidenti anche nei confronti di chi potrebbe pagare ma non può dare le garanzie che loro richiedono. Troppi problemi, abbiamo deciso di rinunciare a questo settore».

La richiesta

«La ricerca della casa per me è diventata un incubo – dice Daniela Locci, giovane mamma di Carbonia – cerco un alloggio da mesi e in attesa di avere una risposta concreta sul fronte delle case popolari potrei pagare un affitto anche se non ho buste paga da esibire. Ma trovarne una in città è praticamente impossibile, un problema che accomuna tante persone che conosco nonostante a Carbonia ci siano decine di case private sfitte». Stesso problema per Katia Dessì: «Ho un lavoro precario e questo, anche se posso pagare, mi impedisce di dare quelle garanzie, buste paga e caparre, che i proprietari di casa pretendono – spiega – rispondo a tutti gli annunci, ma invano». Marco Manca, ex lavoratore del polo industriale, ha una storia simile per quanto recente: «Prima lavoravo per una ditta d’appalto di Alcoa, avevo una busta paga da esibire e vivevo in affitto a Iglesias insieme a mia moglie e ai miei due figli – spiega – ma da molti anni questa situazione è cambiata e abbiamo dovuto lasciare la casa che si era fatta troppo costosa. A Iglesias non ho più trovato nulla e ora vivo a Bacu Abis nella casa che un familiare mi ha messo a disposizione finché non troverò chi mi darà una casa fidandosi del fatto che, anche se ho un lavoro precario, non rimarrei mai indietro con l'affitto perché sono una persona seria». Purtroppo però la stretta di mano non basta più e il fatto che tanti proprietari di immobili si siano dovuti rivolgere al giudice, spesso invano, per riavere la propria casa, continua a rendere il problema degli affitti lunghi per ora irrisolvibile.

(1 – continua)

