Sei cuccioli abbandonati in una busta 

Dalla crudeltà alla generosità. Per otto cuccioli di poche settimane, che erano stati abbandonati soli, al freddo e al gelo, in una busta di plastica, da una mano ignorante, senza empatia. Qualcuno li ha visti e ha lanciato un appello: «Li ho visti di pomeriggio, purtroppo non ho potuto prenderli, ma il minimo era pubblicare un appello di aiuto sui social», racconta Daniela Bullita. Tanto è bastato per scatenare commenti e condivisioni, così tanti sono andati a dare una mano. «Erano lì, rannicchiati, ma con un po’ di coccole hanno subito preso confidenza, e poi ho portato delle crocchette», ricorda Jasmine Cesare. Un riparo l’ha offerto Gabriele Mereu, che vive poco lontano: «Non ci ho pensato due volte. Però mi ha fatto piacere vedere che quando sono arrivato con i cani c’erano tantissime persone». Così i cuccioli hanno trascorso la notte al caldo e tre sono stati subito adottati. Gli altri sono stati portati al canile Shardana, su segnalazione della Polizia Locale.

