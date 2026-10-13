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14 ottobre 2026 alle 00:04

Sei corse questa sera a Sassari 

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È la seconda giornata della Riunione Autunale all'ippodromo di Sassari, ma di fatto à la prima visto che la settimana scorsa non si sono disputate le corse per un black-out che ha interessato tutto il quartiere. Tra le sei corse (inizio alle 17.45) la più attesa è quella in memoria del talentuoso e sfortunato jockey Stefano Cherchi. I pronostici.

Premio Ploaghe (m 1.000) - Trio probabile: Amore Senza Fine, Fang dei Ramp e Flymaker.

Premio Tanca Regia (m 2.000) - Ista di Gallura si difende da Incantu ed Evan Go.

Premio Cantine Santa Maria La Palma Alghero (m 2.000) - Alla ricerca della prima vittoria Idealuna, Ingegnosu, Isacco e Il Corridore.

Premio B.B.A.-Mem. Stefano Cherchi (m 2.000) - Alhena Star e Sa Duttoressa per la vittoria, ma devono guardarsi da Tiepoletta. Come piazzato Sopran Brenta.

Premio Associazione Aipacaa (m 1.500) - Tra Henya e Iscraria prova a inserirsi Indepence Love.

Premio Memorial prof. Gavino Delitala (m 1.500) - Ben considera- ti Gaias, Faula di Gallura e Divino.

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