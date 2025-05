Sei Comuni fanno squadra 

Fare squadra per garantire servizi adeguati ai ragazzi della Marmilla. È la ricetta messa a punto dai Comuni di Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru che condividono l’organizzazione di attività estive per minori e adolescenti distribuendole nei vari centri. Un sistema che ottimizza le risorse territoriali in un’ottica di integrazione e cooperazione.

L’idea

«I fondi a disposizione sono sempre limitati – sostiene Antonio Sanna, sindaco di Pauli Arbarei – ma facciamo di tutto per impiegarli al meglio con l’obiettivo di offrire opportunità anche ai più piccoli. Dopo un intero anno scolastico, è importante garantire loro un momento di pausa, svago e respiro mentale». Matteo Mandis, vice sindaco di Villanovaforru, spiega: «Iniziative di questo tipo contribuiscono a rendere i piccoli centri più attrattivi per le famiglie che possono scegliere di trasferirsi nel territorio. Benché non sia la risposta definitiva allo spopolamento, credo che queste attività funzionino se a monte esiste un sistema più ampio di azioni. Inoltre, in questo modo si crea coesione e conoscenza reciproca tra i giovani dei nostri comuni che da grandi sentiranno la Marmilla come il loro territorio». Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona, osserva che l’accordo sottoscritto dai centri della Bassa Marmilla «ha dimostrato di essere un’ottima iniziativa e un’occasione di collaborazione, condivisione e socializzazione, offrendo un servizio che altrimenti non ci sarebbe, aumentando l’apprezzamento per il paese in cui si vive. Molti altri Comuni del territorio stanno prendendo a modello la nostra gestione associata».

L’esempio

Marco Pisanu, sindaco di Siddi, sottolinea che la gestione condivisa dei servizi ha l’obiettivo di rendere il territorio più vivibile: «Le diverse attività dedicate ai ragazzi, dalla piscina all’animazione, rappresentano un’importante opportunità. Attraverso queste esperienze extrascolastiche, i giovani hanno modo di sperimentare momenti di condivisione, collaborazione e confronto che contribuiscono al loro percorso di maturazione». Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna, sostiene che agire in maniera congiunta rende i servizi più omogenei tra i diversi Comuni, favorendo una visione del territorio come un’unica comunità diffusa: «Penso a una “città policentrica” i cui quartieri sono rappresentati dai vari paesi. Questa prospettiva permette di affrontare in modo più efficace il problema dello spopolamento: offrire servizi capillari, è un ingrediente essenziale per contrastare il calo demografico». L’esempio dei sei Comuni della Marmilla ha fatto scuola. Martino Picchedda, sindaco di Turri, aggiunge: «In zona siamo antagonisti e pionieri dell’organizzazione e la suddivisione delle scuole tra i paesi, un esempio che oggi stanno riprendendo anche in altri territori».

