Sei coltellate: Alessandro è morto dissanguato 

Giovanni Cambuca e Gesuina Melis sono un padre e una madre disperati: aleggiano ancora troppe ombre sulle ragioni per cui il loro Alessandro, figlio di 27 anni che aveva appena messo su famiglia e aveva una vita davanti, sia stato ucciso in una casa di Assemini dopo una serata di festa fra amici. «Sono profondamente sconvolti», riferiscono gli avvocati che li assistono, Carlo Demurtas e Laura Pirarba: «Non cercano vendetta e non chiedono giustizia, ma solo che venga fatta chiarezza ed emerga la verità».

La fuga sino a via Seruci

In carcere, a Uta, per quel delitto ancora senza un perché, c’è il 25enne decimese Fabio Concas, amico di Alessandro. L’autopsia eseguita ieri al Brotzu dall’équipe guidata dal medico legale Roberto Demontis ha fatto emergere uno scenario ancora più brutale di quanto si era ipotizzato domenica: il 27enne di Villaspeciosa, padre di due bambine di 7 e 2 anni e con una compagna che aspetta un altro bambino, è stato colpito da sei pugnalate, una al collo e cinque al torace. Cinque coltellate sono particolarmente profonde. Il giovane è morto dissanguato.

Dall’esame autoptico non sono elementi che accertino la dinamica dell’omicidio così come raccontata da Azzurra Maccioni, la compagna di Cambuca, in un post nella sua pagina Facebook: la 23enne di Decimomannu ha affermato pubblicamente che tra i due amici quella notte non ci sarebbe stato un litigio, ma che l’aggressore avrebbe accoltellato il suo Alessandro mentre questi era addormentato. Secondo il medico legale, non ci sarebbe possibilità di stabilire se il ragazzo fosse coricato, quindi questo elemento non è stato accertato. Mentre è verosimile che abbia tentato di difendersi.

Concas, assistito dall’avvocato Franco Villa, per ora ha preferito non rispondere alle domande del pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Marco Cocco, e il coltello con cui è stato ucciso Alessandro non è ancora stato ritrovato. L’indagato, in passato, avrebbe manifestato problemi psichiatrici: la difesa potrebbe puntare sulla richiesta di una perizia sulle condizioni mentali del 25enne.

Violenza dopo la festa

Vittima e indagato avevano trascorso il sabato sera insieme ad altri amici a Decimomannu, alla sagra di Santa Greca. Poi, in gruppo, si erano trasferiti ad Assemini, nella casa al civico 16 di via Tuveri, dove sarebbero arrivati intorno alle 4 del mattino. L’obiettivo, a quanto è stato ricostruito, sarebbe stato di riposare. Tre quarti d’ora più tardi, secondo gli investigatori, Fabio Concas avrebbe aggredito e accoltellato Alessandro Cambuca e si sarebbe dato alla fuga portando con sé l’arma del delitto, rifugiandosi in un’abitazione in via Seruci, a Cagliari. Dopo essere stato colpito Cambuca ha trovato le forze per chiedere aiuto agli amici e pronunciare il nome dell’aggressore. Subito dopo la chiamata alle forze dell’ordine e la fuga disperata verso l’ospedale Brotzu, dove la morte è arrivata dopo sei ore di agonia.

Funerali in paese

Il pubblico ministero, nella serata di ieri, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Questi hanno fatto sapere che il funerale, la cui data sarà comunicata forse già oggi, si terrà a Villaspeciosa. Un gruppo di amici ha promosso una raccolta di fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese.

Oggi è prevista l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri.

