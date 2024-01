Sei colpi per la Cos 

Marcello Piras, difensore esterno della Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G), potrebbe fare il grande salto nei professionisti: su di lui hanno messo gli occhi diverse società. Classe 2004, il giocatore sta disputando una grande stagione ed è ormai una pedina indispensabile nello scacchiere del tecnico Francesco Loi. Prima di passare alla Cos ha indossato le maglie di Guspini e Decimoputzu. Su di lui, oltre alla Torres, avrebbero fatto un sondaggio Vis Pesaro, Arezzo, Giana Erminio e Pro Sesto.

I movimenti

Intanto la squadra sarrabese-ogliastrina ha tesserato il portiere Leonardo Xaxa, giovanissimo (classe 2008) che arriva dal Cagliari. Si aggiunge agli ingaggi degli attaccanti Raffaele Megaro (classe 2003) e Antonio Mesina (classe 1993), del centrocampista Giacomo Santoro (classe 1997) e dei difensori Santiago Zurbriggen, argentino classe 1990, e Sergio Sulis (classe 2003). I gialloblù hanno la rosa del girone G con maggiore esperienza, considerate le presenze dei suoi componenti nella categoria. Precede Latte Dolce, la capolista Cassino e l’Uri.

La Serie D

Nuovi rinforzi anche in casa Latte Dolce. La dirigenza sassarese ha ingaggiato il centrocampista Teddy Oliver Johnson, che arriva dall’IFK Luleå (Svezia). Classe 1998, è cresciuto nello Sporting Lokeren e successivamente ha giocato, sempre in Belgio, con Dessel Sport e KFC Turnhout. Nel 2020 il trasferimento in Svezia al Gottne If per poi militare nello Ytterhogdal e nell’IFK Lulea. Tesserato anche Alessandro Serra, classe 2005, ex Pdhae (squadra della Valle d’Aosta, Serie D, girone A), che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari. L’Atletico Uri ha prelevato dalla Sangiovannese il difensore centrale Niccolò Rosseti. Classe 1990, ha esordito anche in Serie B con la maglia del Cesena e ha giocato in Lega Pro con Monza, Spal e Lucchese. Ha indossato inoltre le maglie di Bellaria, Poggibonsi, Viareggio, Arezzo, Montevarchi e San Donato.

Tra i dilettanti

In Eccellenza la Tharros ha preso dal Bonorva il difensore Tommaso Manca. Nel campionato di Promozione (girone A), il direttore sportivo del Pirri, Stefano Siddi, ha portato alla corte di Paolo Busanca i fuoriquota Matteo Civile (classe 2008) e Federico Tuveri (2007), entrambi provenienti dal Cagliari dove hanno giocato (assieme) nei campionati nazionali Under 14, 15 e 16. Il Santa Giusta (girone B) ha trovato l’accordo col centrocampista Marco Dayawa, 22 anni il prossimo luglio, centrocampista con esperienze anche in Francia, e con l’attaccante spagnolo Mario Rue Sanchez, 22enne.

Nei campionati minori, Francesco Picconi è il nuovo allenatore della Bittese (Prima categoria): subentra a Billo Talanas. Nunzio Falco sostituisce Saul Cherchi alla guida della Gioventù Sarroch (Terza). Nella scorsa stagione l’ex giocatore della Reggiana ha allenato l’Arborea in Promozione.

RIPRODUZIONE RISERVATA