Sei casalinghe in scena per chiedere parità di diritti fra i generi 

Si intitola “Lei non lavora, fa la casalinga” la rappresentazione teatrale che si è svolta ieri mattina nel mercato all’aperto in piazza Oristano a Guspini. In scena, accanto agli autori Michela Cogotti Valera e Federico Saba, le casalinghe Maria Pina Garau, Giovanna Pilloni, Lucia Serci, Ester Foddi, Caterina Pinna e Federica Pala, provenienti da paesi del Distretto socio sanitario di Guspini. Fra il pubblico, anche gli alunni dell’Istituto superiore Buonarroti.

L’obiettivo dello spettacolo di Roberta Locci, voluto dalla Commissione pari opportunità e dal Comune e organizzato dalla compagnia Actores alidos, era «sensibilizzare tutti all’importanza della parità di genere», ha detto Carmen Marongiu, presidente della Commissione. La consigliera Ferdinanda Mandis ha annunciato repliche «ad Arbus, Gonnosfanadiga, San Gavino Monreale, Villacidro, Sardara, Pabillonis per far riflettere tutti sul ruolo delle donne», in particolare sulla necessità di colmare il divario fra i trattamenti retributivi e pensionistici delle donne e quelli degli uomini.

