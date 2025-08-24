VaiOnline
Samassi.
Sei cantine per Note di vino 

Sabato le strade di Samassi saranno animate da Note di vino. La manifestazione si terrà in via Vittorio Veneto e negli spazi della Biblioteca comunale, a partire dalle 19,30.

Saranno presenti sei realtà: Agricola Sant’Andrè di San Giovanni Suergiu, Conte de Quirra di Muravera, Pedra Niedda Tenute di Sini, Vini Ariu di Mogoro, Cantina Madeddu di Bosa e Tenuta Maestrale di Donori. «Come ogni anno – spiega il presidente della Pro Loco, Andrea Papavero – ci siamo occupati di fare una ricerca di cantine emergenti o che comunque portino innovazione nel mondo del vino. Cerchiamo di dare lustro a chi investe non tanto per fare soldi, ma per creare un prodotto di qualità».

Ogni cantina proporrà due o tre vini: «Alla serata sono sempre presenti i titolari, affiancati da un sommelier della Fisar. Chi assaggia può chiedere direttamente al produttore, ed è un contatto diverso rispetto a quando il vino lo versa un commerciale: il proprietario sa spiegare tutto, perché quel vino è parte della sua anima».

La manifestazione sarà accompagnata anche dal cibo, con un menù abbinato curato dalla Taverna del Pirata e da Sole Luna. Radio Samassi seguirà l’evento e la musica farà da filo conduttore per tutta la serata. ( n. f. )

