Dal Comune fanno sapere che entro lunedì 16 si potranno presentare le domande per ottenere la borsa di studio per i ragazzi che hanno frequentato la scuola secondaria di primo e secondo grado. In tutto mille euro suddivisi in sei borse di studio. Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune e nell’Ufficio amministrativo (aperto dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì). ( g. pa. )

