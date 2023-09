Sei bombole sotto sequestro 

Il tempo per la famiglia Imbuzan si è fermato poco dopo le 13,30 del 31 agosto con quell’esplosione e quell’inferno di fuoco che in pochi istanti si è portato via Samuel. Ma la macchina delle indagini, anche se in questi casi è particolarmente penoso, deve andare avanti per fare piena luce sul drammatico incidente. Sono state sequestrate sei bombole e una cucina da campeggio perché sono probabilmente le chiavi della tragedia. Lunedì sarà effettuata l’autopsia sul corpo del bambino che potrà dare altri dettagli sulla dinamica del rogo divampato molto velocemente e solo dopo potrà essere restituito alla famiglia per i funerali. I genitori sono ancora in ospedale, il padre con gravi ustioni, la mamma in stato di choc. Una condizione che in questo momento non consente di approfondire tutti i particolari utili alle indagini.

Le domande

Si attende soprattutto la relazione tecnica finale dei vigili del fuoco (alcuni accertamenti vengono svolti da un nucleo specializzato a Cagliari) per dare risposta a una serie di domande: da dove è partito il rogo e cosa l’ha innescato, la relazione tra l’incendio e l’esplosione, le ragioni per cui il fuoco ha investito così velocemente il camper nel quale si trovava Samuel. Nella zona – uno spiazzo a pochi metri dall’arenile, c’erano tre mezzi, tutti praticamente distrutti ma in particolare è stato ridotto in cenere quello della famiglia Imbuzan. In base alle testimonianze è certo che in quel momento si stava cucinando e che la prima fiammata è partita dal fornello, all’esterno, non è però del tutto chiara la successione nella quale sono stati investiti i tre mezzi, anche se a giudicare dalle condizioni parrebbe che quello nel quale si trovava il bambino sia il primo. Tra i particolari tecnici da accertare anche l’eventuale presenza di gas in uno dei camper e la compatibilità delle bombole ritrovate con la cucina da campeggio. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Olbia con il coordinamento della Procura.

Campeggio libero

A margine c’è la questione del campeggio. L’area utilizzata dal gruppo di turisti a Bados non è demaniale, è privata, ma il campeggio libero – che va al di là del semplice stazionamento – è vietato in tutto il territorio comunale e per questo l’area è priva di ogni dotazione di sicurezza.

