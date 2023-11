Sei attaccanti (quattro assieme) ma non è servito 

Claudio Ranieri ha scelto Torino e la Juventus per far giostrare tutte le punte del suo Cagliari. Al via Luvumbo e Petagna, poi nella ripresa dentro tutti gli altri, prima Lapadula, a seguire Oristanio, Shomurodov e Pavoletti. E pazienza se l'unica rete è arrivata con un colpo di testa di un difensore, Dossena.

La scelta iniziale

Ranieri è partito con Petagna al centro dell'attacco e con Luvumbo largo a sinistra, in un 4-2-3-1 che doveva soprattutto andare a chiudere le fasce alla Juventus. Missione compiuta, soprattutto dal punto di vista difensivo. Lì davanti, però, l'ex Monza si è limitato a fare sportellate con i centrali bianconeri, mentre l'angolano, alla sua prima volta contro la Juventus, è stato frenato dall'emozione e non è mai riuscito a sfruttare dribbling e velocità.

La sfilata delle punte

La gara di Petagna è durata 45 minuti, durante i quali si è limitato a subire un fallo e perdere un pallone, con due tentativi sempre fuori dallo specchio. Al suo posto, ecco Lapadula che ha così fatto il suo esordio stagionale in campionato, dopo il rientro di Udine in Coppa Italia. Al 21', col Cagliari in svantaggio, dentro anche Oristanio per Viola. Dopo 25' fuori Luvumbo, con l'angolano che ha lasciato il campo col peso di un cartellino giallo per proteste. La sua prima volta a Torino si è chiusa senza tiri e senza dribbling, con due palloni persi e tre recuperati. Al suo posto Shomurodov. Nel finale, poi, spazio anche a Pavoletti, subentrato al 43' a Jankto.

I subentrati

Nei 50 minuti in campo (45 e altri 5' di recupero), Lapadula non è mai riuscito a liberarsi per il tiro, ma si è battuto subendo un fallo (una gomitata di Bremer) e commettendone due. Più incisivo l'impatto di Oristanio, che in 28' ha concluso una volta in porta, ha subito due falli e completato un dribbling. Buono anche il contributo dell'uzbeko, che in contropiede ha ottenuto l'angolo da cui è nato il gol di Dossena: per lui 24' in campo, due falli subiti e un pallone recuperato. Infine, troppo pochi per Pavoletti 7', durante i quali non ha praticamente mai toccato palla. Ma la buona notizia è che ora Ranieri può scegliere tra un parco attaccanti con pochi rivali tra le squadre in lotta per la salvezza. ( al.m. )

