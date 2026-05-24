VaiOnline
Olbia.
25 maggio 2026 alle 01:18

Sei aste deserte, nessuno vuole il mercantile Lira 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

E adesso che si fa con il cargo Lira? Il mercantile abbandonato a Olbia, all’asta dall’anno scorso, è diventato un problema e anche molto serio. Nei giorni scorsi a Tempio, in Tribunale, si è fatto il punto della situazione. Dopo sei aste andate deserte, il destino della motonave di quasi cento metri di lunghezza e 2mila tonnellate di stazza è un’incognita. Nessuno ha mostrato interesse per l’acquisto del mercantile e nessuno ha presentato offerte. La base d’asta è scesa da 400mila a 60mila euro, ma nessuno vuole il Lira. Il cargo (bandiera panamense, armatore turco) si trova nel molo 1 bis del porto dell’Isola Bianca, a Olbia, dalla fine del 2019. È stato trasportato dai rimorchiatori della Direzione marittima, la Guardia costiera evitò il disastro nell’arcipelago di La Maddalena. Di fatto l’armatore abbandonò cargo ed equipaggio in mezzo al Mediterraneo e ora il pasticcio della Turkuaz Shipping Corporation, la società proprietaria del mercantile, è tutto a carico dell’Autorità portuale della Sardegna e della Direzione marittima di Olbia.

I problemi sono su due piani. Intanto, la motonave occupa uno spazio che l’Autorità portuale non può utilizzare, e questo determina un notevole danno economico. Poi c’è la questione ambientale. Il Lira è una bomba a tempo. I periti hanno segnalato che la tenuta stagna è a rischio, a causa di “fenomeni di corrosione riconducibili agli effetti delle correnti galvaniche, con possibilità di infiltrazioni”. Contro l’armatore procedono cinque marinai dell’equipaggio, l’Agenzia delle entrate e l’Autorità portuale della Sardegna. Ma il problema, a questo punto, non sono più i debiti della proprietà, quanto il destino del cargo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari, la vela è una festa «Successo oltre le aspettative»

Il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico I team: atmosfera mai vista nelle altre tappe dell’America’s Cup   
Alessandra Ragas RIPRODUZIONE RISERVATA
L’evento

«Voglio la coppa con Luna Rossa»

Max Sirena guida l’ennesimo assalto alla “vecchia brocca”: lo devo a Patrizio Bertelli 
Carlo Alberto Melis
La tragedia

Travolge col trattore il figlio di 3 anni e mezzo nel terreno di famiglia

Il padre allevatore, la mamma casalinga: rilievi dei carabinieri sino a notte fonda 
Sonia Gioia
Lo strappo

«Non c’è un Psd’Az senza sardisti»

I dissidenti riuniti a Orgosolo con Moro: via i vertici del partito 
Gianfranco Locci
Verso il voto

A Santa Giusta si rinnova la sfida fra due veterani

L’uscente Andrea Casu tenta il bis Torna in campo Antonello Figus 
Sara Pinna
Al voto

Comunali, l’affluenza non decolla

Urne aperte anche oggi. Calo di due punti senza il traino delle Regionali 