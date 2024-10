Sei assunzioni con i cantieri Lavoras 

La cifra a disposizione è di 260mila euro, il cantiere partirà entro novembre e durerà 8 mesi con l’assunzione di sei persone. La Giunta ha approvato il programma “Lavoras” e ha stabilito gli interventi da attuare. «Punteremo sulla manutenzione del patrimonio comunale – evidenzia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda - in particolare sull’arredo urbano, completeremo marciapiedi nei tratti non conclusi o deteriorati. Si tratta di interventi importanti per dare una immagine migliore della città e garantire maggiore sicurezza alle persone». Inoltre sono previsti «interventi di risanamento nella camera mortuaria e nei muri del cimitero e in altri edifici pubblici». Una parte consistente delle risorse a disposizione sono destinate alla manodopera, con l’assunzione di due capisquadra. Si tratta di un perito agrario e un’altra figura tecnica (è andata deserta la presentazione delle domande per l’assunzione di un geometra). E ancora due operai generici, uno qualificato e uno specializzato per mezzi meccanici. La fase di selezione del personale è affidata all’ufficio Aspal di Bosa; in tempi brevi partirà l’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori che andranno avanti sino alla prossima primavera. ( s.c. )

