Sei assessori per Puddu  Che tiene per sé le deleghe più pesanti 

Inviato

Assemini. Mario Puddu giura di osservare lealmente la Costituzione italiana, incassa in un’aula consiliare strapiena e torrida il primo applauso della sua seconda vita da sindaco e avvia la nuova consiliatura presentando la sua Giunta. Tre donne, Alessia Meloni, Antonella Mostallino e Jessica Mostallino, tutte già in Giunte precedenti, e tre uomini: Matteo Venturelli, vicesindaco, Francesco Murtas e Maurizio Tunis. Tiene per sé alcune deleghe-chiave: bilancio, urbanistica, sanità, protezione civile e polizia locale. Tante, forse troppe, a voler cercare di dare un’interpretazione ai numeri con cui la maggioranza porta a casa l’elezione alla presidenza del Consiglio di Antonio Nioi: il nome dello storico «compagno di viaggio» di Puddu (definizione sua), passa al secondo turno, con 14 voti e 11 schede bianche, due delle quali arrivate dai banchi della maggioranza. Un segnale di insoddisfazione.

Le assessore

Alessia Meloni, ingegnera, eletta nella lista civica di Puddu, progettista del piano particolareggiato del centro storico elaborato durante la prima consiliatura di Puddu, ha la delega a Lavori pubblici, Igiene urbana, Verde pubblico. Sabrina Licheri le aveva affidato i Servizi tecnologici. Si dimise

Antonella Mostallino si occuperà di Politiche sociali (settore di cui si è già occupata nella Giunta guidata da Luciano Casula), Pubblica istruzione, Volontariato. Già più volte consigliera e assessora, sia con maggioranze di centrodestra sia di centrosinistra, con variegate esperienze che comprendono passaggi in Forza Italia, Udr, Pri e partito socialista, ora è in quota Sardegna 20Venti.

Jessica Mostallino, 49 anni, avvocata, già assessora nella prima Giunta Puddu, dove ricoprì il ruolo di vicesindaca, avrà le Politiche culturali e di genere (Lgbt), Personale, Contenzioso (deleghe, queste due, di cui si era già occupata), Affari generali. Guidò la procedura che portò all’istituzione del registro dei tumori. Nel 2018, in pista per una candidatura a sindaca (come Gianluca Mandas) non la ottenne (fu candidata Licheri) e rinunciò a candidarsi.

Gli assessori

Le competenze su Sviluppo economico e Sostenibilità e Politiche dello sport sono state affidate a Francesco Murtas, il cui percorso politico si è svolto nel Pds prima e nel Pd poi. Avvocato, svolse incarichi legali per conto del Comune durante la prima Giunta Puddu. Ritenuto vicino al sindaco, condivise con lui l’accusa di abuso d’ufficio, la condanna in primo grado e l’assoluzione in appello e in Cassazione. La sua presenza in Giunta è un segnale forte.

Maurizio Tunis (Riformatori) si occuperà di Patrimonio, Politiche del turismo, Sportello Europa e Digitalizzazione.

Ruolo di primo piano per Matteo Venturelli (giovane ma esperto consigliere dell’Udc): è il vicesindaco e ha l’assessorato ai Servizi tecnologici e manutentivi, Servizi cimiteriali e Cantieri comunali. Assistente amministrativo dell’Asl, finora era sempre stato consigliere d’opposizione (consiliature Mereu II e Licheri).

I consiglieri

Nicolò Farci, consigliere diciottenne ha avuto una delega speciale alle Politiche giovanili. Per la somma dei voti personali e di lista è il “consigliere anziano” e ieri ha presieduto la seduta fino all’elezine di Nioi.

Gli assessori Venturelli, Tunis e Meloni hanno rinunciato al ruolo di consiglieri: subentrano, rispettivamente, Roberta Loi, Luisa Atzori e Cinzia Melis in quanto primi dei non eletti nelle reciproche liste.

Francesco Lecis, del Pd, è stato eletto vicepresidente del Consiglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA